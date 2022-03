Jeu de piste à la recherche du manuscrit perdu de Romain Rolland Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

L’écrivain Romain Rolland, qui est né et a vécu ses premières années dans une maison faisant partie du musée, aurait laissé un manuscrit qu’il s’agit de retrouver. Munis d’un livret, les participants iront de salle en salle et d’énigme en énigme pour découvrir le lieu où se cache le manuscrit perdu, ce qui leur vaudra une récompense.

entrée libre et gratuite

De 14h à 18h et de 20h à minuit est proposé un jeu de piste, avec livret, pour rechercher de salle en salle des indices qui mèneront au manuscrit perdu de Romain Rolland. Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Avenue de la République 58500 Clamecy Clamecy Nièvre

