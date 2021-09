Ouangani Site de Valarano entre Coconi et Kahani Ouangani Jeu de piste à la recherche d’objets anciens de Barakani Site de Valarano entre Coconi et Kahani Ouangani Catégorie d’évènement: Ouangani

Jeu de piste à la recherche d’objets anciens de Barakani Site de Valarano entre Coconi et Kahani, 17 septembre 2021, Ouangani. Jeu de piste à la recherche d’objets anciens de Barakani

Site de Valarano entre Coconi et Kahani, le vendredi 17 septembre à 08:00

Mbouziyanadzi, chinou, ustensiles en bambou, tsindrawé, boite à beauté. Sauras-tu les retrouver ? Sauras-tu les reconnaître ? Activité ouverte pour les jeunes scolaires à partir de 8 ans. Inscription obligatoire afin d’organiser l’accueil, les groupes et les attestations de participation. Matériel nécessaire : basket, gourde et bonne humeur !

Gratuit, nombre de places limités à 4 classes.

Pars à la découverte d’objets anciens et des traditions d’avant, en équipe, lors d’un jeu de piste organisé au village de Barakani. Site de Valarano entre Coconi et Kahani 97670 OUANGANI Ouangani

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ouangani Autres Lieu Site de Valarano entre Coconi et Kahani Adresse 97670 OUANGANI Ville Ouangani lieuville Site de Valarano entre Coconi et Kahani Ouangani