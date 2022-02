Jeu de Piste – À la recherche de votre animal Totem Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Les structures du Forum culturel : Le Pavillon noir, le Grand Théâtre de Provence, le Conservatoire Darius Milhaud, la Bibliothèque Les Méjanes, l’Institut de l’image, la Direction de la Culture, le 3 Bis F, la Fondation Saint-John Perse et Les Rencontres du 9e art s’associent pour imaginer ensemble un projet collectif : un jeu de piste pour les familles et les adultes joueurs.



Ce jeu de piste réalisé par Marie Callois se nourrit de l’univers de Emilie Lalande, artiste associé au Ballet Preljocaj, qui vient de créer Le Carnaval des Animaux, à partir de l’oeuvre musicale de Camille Saint-Saëns.



Départ en continu sous le préau Guindon.



Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. Dernière distribution du carnet de jeu à 16h L’association A vos marches et la compagnie (1) Promptu proposent

aux joueurs une aventure unique à la recherche de l’animal qui se cache en

