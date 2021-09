Jeu de piste “A la recherche de Mère Royaume” Autre lieu, 25 septembre 2021, Genève.

Jeu de piste “A la recherche de Mère Royaume”

du samedi 25 septembre au dimanche 24 octobre à Autre lieu

Cette balade animée sous forme de jeu de piste vous entraine dans une quête mystérieuse, remplie d’énigmes et de défis. Grâce à votre livret de jeu et ses nombreux indices, vous partirez **à la recherche de la mère Royaume.** Les indices retrouvés vous permettront d’obtenir des points qui se transformeront en friandises et autres surprises à la fin de la course. Et pour les parents, des **secrets insolites sur l’histoire de l’Escalade** leur seront spécialement réservés ! Enfilez vos plus beaux costumes de l’Escalade et rejoignez-nous aux Bastions pour chasser les savoyards ! **BON A SAVOIR !** Pour répondre aux restrictions liées au Covid, ce jeu de piste se réalise en autonomie. Vous ne serez pas en contact avec d’autres participants, hormis l’animatrice du jeu.

Tarif enfant : CH 15.- / Tarif adulte : CH 5.-

| 1602 | Genève est menacée par les savoyards. Tout le monde est aux aguets pour défendre la ville. Avec vos parents, retrouvez la Mère Royaume pour sauver Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T16:00:00;2021-09-26T14:45:00 2021-09-26T16:15:00;2021-10-02T10:15:00 2021-10-02T11:45:00;2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T16:30:00;2021-10-06T14:15:00 2021-10-06T15:45:00;2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T16:00:00;2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-17T10:15:00 2021-10-17T11:45:00;2021-10-20T14:15:00 2021-10-20T15:45:00;2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T16:30:00;2021-10-24T11:00:00 2021-10-24T12:30:00