Jeu de piste « A la recherche de la Cité-Jardin d’Orgemont » ———————————————————- ### _Architecture Art Déco_ A partir d’un carnet d’énigmes, partez explorer en famille la cité jardin d’Orgemont. Une fois le carnet rempli, rendez-vous à l’allée couverte pour vérifier vos réponses. En bonus, un petit cadeau à la clé ! Départ et arrivée : Allée couverte des Déserts (68, rue des Déserts) Carnet d’énigmes à disposition à l’accueil. En accès libre

gratuit

Partez à la recherche de la Cité-jardin d’Orgemont, retrouvez son histoire et découvrez la richesse de son architecture Art Déco Allée couverte des Déserts 68 rue des Déserts 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

