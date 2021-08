Herbignac Bourg d'Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique Jeu de piste : À la découverte d’Herbignac – Annonce des résultats et remise des prix Bourg d’Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Jeu de piste : À la découverte d’Herbignac – Annonce des résultats et remise des prix Bourg d’Herbignac, 18 septembre 2021, Herbignac. Jeu de piste : À la découverte d’Herbignac – Annonce des résultats et remise des prix

Bourg d’Herbignac, le samedi 18 septembre à 17:00

37 équipes ont participé au jeu de l’été. Les questions et défis ont emmené les 161 joueurs à la découverte de Pompas. Tous ont cette année encore découvert des paysages et des histoires, et nous ont rapportés de savoureux souvenirs. 37 équipes ont participé au jeu de l’été. Les questions et défis ont emmené les 161 joueurs à la découverte de Pompas. Tous ont cette année encore découvert des paysages et des histoires, et nous … Bourg d’Herbignac Rue de l’Île aux Moines 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T03:00:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu Bourg d'Herbignac Adresse Rue de l'Île aux Moines 44410 Herbignac Ville Herbignac lieuville Bourg d'Herbignac Herbignac