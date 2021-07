Reims Serres municipales Marne, Reims Jeu de piste à la découverte des serres suivi d’un atelier ornithologie ! Serres municipales Reims Catégories d’évènement: Marne

### Participez à ce jeu de piste pour découvrir le fonctionnement des serres et les plantes présentes, puis apprenez à aider les oiseaux lors d’un atelier pratique. À travers un jeu de piste à réaliser en famille, vous découvrirez le site de production de la direction des espaces verts et les plantes qui s’y cachent (durée 45 min). Puis lors d’un atelier pratique, vous apprendrez à aider les oiseaux de nos jardins grâce à la fabrication de mangeoires en matériaux naturels ou issus du recyclage (durée 1h).

Gratuit. Inscription obligatoire.

Serres municipales 1 rue du Bois d'Amour, 51100 Reims Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:45:00

