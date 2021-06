Jeu de Piste à la découverte de la JCE de Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône, 26 juin 2021-26 juin 2021, Chalon-sur-Saône.

Jeu de Piste à la découverte de la JCE de Chalon sur Saône 2021-06-26 – 2021-06-26 Rue d’Amsterdam Le Colisée – Parking

Chalon-sur-Saône 71100 Chalon-sur-Saône

La JCE de Chalon sur Saône organise le 26 juin un jeu de piste à la découverte de la JCE de Chalon sur Saône – Départ 10h00 sur le parking du colisée à chalon sur saône.

Une manière ludique de mieux nous connaître.

Cet évènement est ouvert à tous, originaire de Chalon ou pas, que tu y vives depuis quelques jours ou depuis des années …

Intéressé, inscrits toi via le lien

et laisses toi guider pour découvrir un mouvement unique en son genre !

Tu ne me crois pas ! Viens le découvrir par toi-même ??

Tu peux venir accompagner entre amis, en famille …

chalonsursaone@jcef.asso.fr https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FkA5ZOcNYkSuqveqw-e8-Rlvia_VWjZPq9BuXBkctsNUOE1CS09PN0ROQVZNTFlEN1BCMkxPTkMxSi4u&fbclid=IwAR2OJDhdGShnBEQBFtO7Caolu_L3hQk-dSgCdn3n7h3-kvGtcQa5D-DzvZI

dernière mise à jour : 2021-06-10 par