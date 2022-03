Jeu de piste à la découverte de cette “Petite cité de caractère” Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Chalencon

Jeu de piste à la découverte de cette “Petite cité de caractère” Saint-Pal-de-Chalencon, 27 avril 2022, Saint-Pal-de-Chalencon. Jeu de piste à la découverte de cette “Petite cité de caractère” Saint-Pal-de-Chalencon

2022-04-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-27

Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire Saint-Pal-de-Chalencon EUR 2 2 Départ entre 14h et 15h. Jeu de piste à la découverte de cette “petite cité de caractère” et goûter. Durée 1h30. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron. http://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Saint-Pal-de-Chalencon

dernière mise à jour : 2022-03-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Pal-de-Chalencon Autres Lieu Saint-Pal-de-Chalencon Adresse Ville Saint-Pal-de-Chalencon lieuville Saint-Pal-de-Chalencon Departement Haute-Loire

Jeu de piste à la découverte de cette “Petite cité de caractère” Saint-Pal-de-Chalencon 2022-04-27 was last modified: by Jeu de piste à la découverte de cette “Petite cité de caractère” Saint-Pal-de-Chalencon Saint-Pal-de-Chalencon 27 avril 2022 Haute-Loire Saint-Pal-de-Chalencon

Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire