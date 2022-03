Jeu de piste à Hargicourt Hargicourt Hargicourt Catégories d’évènement: Aisne

Hargicourt

Jeu de piste à Hargicourt Hargicourt, 14 avril 2022, Hargicourt. Jeu de piste à Hargicourt Hargicourt

2022-04-14 – 2022-04-14

Hargicourt Aisne Hargicourt Jeu de piste pour les 8 à 16 ans à Hargicourt !

Le jeudi 14 avril à 14h30, l’office de tourisme organise un jeu de piste pour découvrir le patrimoine du village d’Hargicourt.

L’association War and Memory vous fera découvrir son aménagement de tranchée allemande.

Petit plus, le casse-croûte du soldat est offert.

Inscription jusqu’au 12 avril auprès de ot@cc-vermandois.com Jeu de piste pour les 8 à 16 ans à Hargicourt !

Le jeudi 14 avril à 14h30, l’office de tourisme organise un jeu de piste pour découvrir le patrimoine du village d’Hargicourt.

L’association War and Memory vous fera découvrir son aménagement de tranchée allemande.

Petit plus, le casse-croûte du soldat est offert.

Inscription jusqu’au 12 avril auprès de ot@cc-vermandois.com ot@cc-vermandois.com Jeu de piste pour les 8 à 16 ans à Hargicourt !

Le jeudi 14 avril à 14h30, l’office de tourisme organise un jeu de piste pour découvrir le patrimoine du village d’Hargicourt.

L’association War and Memory vous fera découvrir son aménagement de tranchée allemande.

Petit plus, le casse-croûte du soldat est offert.

Inscription jusqu’au 12 avril auprès de ot@cc-vermandois.com OT Vermandois

Hargicourt

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Hargicourt Autres Lieu Hargicourt Adresse Ville Hargicourt lieuville Hargicourt Departement Aisne

Hargicourt Hargicourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hargicourt/

Jeu de piste à Hargicourt Hargicourt 2022-04-14 was last modified: by Jeu de piste à Hargicourt Hargicourt Hargicourt 14 avril 2022 Aisne Hargicourt

Hargicourt Aisne