Saint-Benoît-de-Carmaux Saint-Benoît-de-Carmaux Saint-Benoît-de-Carmaux, Tarn Jeu de piste à Fontgrande pour les 7-11 ans Saint-Benoît-de-Carmaux Saint-Benoît-de-Carmaux Catégories d’évènement: Saint-Benoît-de-Carmaux

Tarn

Jeu de piste à Fontgrande pour les 7-11 ans Saint-Benoît-de-Carmaux, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Benoît-de-Carmaux. Jeu de piste à Fontgrande pour les 7-11 ans 2021-07-03 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-03 16:00:00 16:00:00 Esplanade des écoles Cité de Fontgrande

Saint-Benoît-de-Carmaux Tarn Saint-Benoît-de-Carmaux La cité minière de Fontgrande s’anime le temps d’un après-midi pour devenir le terrain de jeu des pitchouns ! histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr +33 5 63 52 27 74 https://histoire-et-patrimoine-du-carmausin.blogspot.com/ dernière mise à jour : 2021-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Benoît-de-Carmaux, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Benoît-de-Carmaux Adresse Esplanade des écoles Cité de Fontgrande Ville Saint-Benoît-de-Carmaux lieuville 44.0494#2.1346