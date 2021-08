Donzère Musée des amis du vieux Donzère Donzère, Drôme Jeu de piste à Donzère Musée des amis du vieux Donzère Donzère Catégories d’évènement: Donzère

Drôme

Jeu de piste à Donzère Musée des amis du vieux Donzère, 18 septembre 2021, Donzère. Jeu de piste à Donzère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des amis du vieux Donzère

Trouvez des dessins à reproduire ou à photographier afin de compléter une grille et un puzzle. Départ du musée des Amis du vieux Donzère (30 grande rue) où l’on vous remettra un livret (cartes + indices) et une grille. Pensez-vous à vous munir d’un crayon. À la fin du circuit, retournez au musée où vous pourrez placer une pièce du puzzle. **Trois parcours proposés** : 1 h 30, 1 h ou 30 minutes. Découvrez les plus beaux monuments de Donzère Musée des amis du vieux Donzère 30 grande rue 26290 Donzère Donzère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Donzère, Drôme Autres Lieu Musée des amis du vieux Donzère Adresse 30 grande rue 26290 Donzère Ville Donzère lieuville Musée des amis du vieux Donzère Donzère