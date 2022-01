Jeu de piste à Cluny Horse Valley Cortambert Cortambert Catégories d’évènement: Cortambert

Cortambert Saône-et-Loire 10 10 EUR Pour s’amuser en familles et découvrir l’univers du cheval en pleine nature, dans un très beau secteur du Clunisois.

Partez par équipes à la recherche du trésor. Enigmes, jeux, QCM, Quizz vous feront avancer étapes après étape jusqu’au trésor !

Goûter de produits du terroir Nos + : beau terrain fermé, coins ombragés, toilettes Familles avec enfants de 6 à 12 ans

Venir en tenue adaptée : Jeans et baskets

Minimum : 2 familles Maximum : 10 personnes

