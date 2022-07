Jeu de piste à Cérons Cérons, 10 juillet 2022, Cérons.

Jeu de piste à Cérons

Cérons Gironde

2022-07-10 15:30:00 – 2022-07-10

Cérons

Gironde

Cérons

EUR Dans le cadre du Festival Rues et Vous, l’Office de Tourisme vous propose de partir à la découverte du village de Cérons avant de participer au spectacle.

Vous saurez tout sur ce petit village, de manière ludique (énigmes, rebus, …) !

Jeu de piste sous forme de livret, disponible à l’Office de Tourisme, sur le festival Rues et Vous à Rions le vendredi et samedi , ou sur le site internet en téléchargement

Dans le cadre du Festival Rues et Vous, l’Office de Tourisme vous propose de partir à la découverte du village de Cérons avant de participer au spectacle.

Vous saurez tout sur ce petit village, de manière ludique (énigmes, rebus, …) !

Jeu de piste sous forme de livret, disponible à l’Office de Tourisme, sur le festival Rues et Vous à Rions le vendredi et samedi , ou sur le site internet en téléchargement

+33 5 56 62 12 92

Dans le cadre du Festival Rues et Vous, l’Office de Tourisme vous propose de partir à la découverte du village de Cérons avant de participer au spectacle.

Vous saurez tout sur ce petit village, de manière ludique (énigmes, rebus, …) !

Jeu de piste sous forme de livret, disponible à l’Office de Tourisme, sur le festival Rues et Vous à Rions le vendredi et samedi , ou sur le site internet en téléchargement

otpcp

Cérons

dernière mise à jour : 2022-07-07 par