Jeu de piste 2 rue de Coulmiers, 17 juillet 2021

de 17h30 à 20h30

Le samedi 17 juillet 2021

de 14h à 17h30

gratuit

Bienvenue à la première édition du grand jeu de piste du Cheat Club ! Nous avons besoin de vos talents, bricoleur·euse·s du dimanche, bricoleur·euse·s confirmé.e.s, esprit curieux et maligne, venez remplir votre mission en un temps record !Durée de l’activité environ 2h30 Animations -> Loisirs / Jeux 2 rue de Coulmiers 2 rue de Coulmiers Paris 75014

4 : Porte d'Orléans (220m) 4 : Alésia (440m)

Contact :Cheat club lecheatclub@gmail.com
Ados;Plein air;En famille;Enfants

