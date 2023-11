Mission H – Etre humain vivre ensemble Jeu de Paume Rennes, 14 novembre 2023, Rennes.

Mission H – Etre humain vivre ensemble 14 – 23 novembre Jeu de Paume entrée libre pour le grand public, sur inscription pour les groupes, gratuité

« Mission H : être humain vivre ensemble » est une exposition interactive concue par Les petits débrouillards en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram contre le racisme.

Au travers de 12 activités interactives, elle tente de répondre à une vaste question grâce à l’apport des sciences et de manière ludique : « En quoi sommes-nous semblables et différent·es ? » Elle interroge les notions de diversité, d’égalité, de stéréotypes, de préjugés, de racisme et d’interculturalité. Elle privilégie une démarche de découverte et de débat en partant de cas concrets et en utilisant une scénographie non jugeante.

L’exposition sera accueillie au sein du Jeu de Paume à Rennes, pour deux semaines d’ateliers proposés à un public scolaire, loisirs mais aussi pour grand public. Le jeu d’affiches Chemin des préjugés complètera ce parcours. Une équipe des petits débrouillards accompagnera les visiteurs tout au long de l’exposition.

A partir de 8 ans

Du mardi 14 au jeudi 23 novembre 2023, aux horaires d’ouverture du Jeu de Paume

https://www.jeudepaumerennes.fr/agenda/

Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 50 05 14 »}, {« type »: « email », « value »: « cdelorme@lespetitsdebrouillards.org »}] [{« link »: « https://www.jeudepaumerennes.fr/agenda/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T14:00:00+01:00 – 2023-11-14T18:00:00+01:00

2023-11-23T14:00:00+01:00 – 2023-11-23T18:00:00+01:00

exposition activités pédagogiques

Les petits débrouillards