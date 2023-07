Visite en famille — Rendez-vous avec les images Jeu de Paume Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite en famille — Rendez-vous avec les images Samedi 16 septembre, 15h00 Jeu de Paume En famille, à partir de 3 ans. Tarifs : 12 € par adulte et 8 € par enfant.

Venez découvrir les expositions « Frank Horvat. Paris, le monde, la mode » et « Johan van der Keuken. Le rythme des images » au travers de temps d’observation, d’échanges et d’activités à partager face aux œuvres !

Chercher le reflet de son modèle dans un miroir, tester différents cadrages, rapprochés ou éloignés, chasser les formes géométriques dans les images, tourbillonner avec les passants des photographies de rue… Autant d’activités que le conférencier vous propose en lien avec la découverte des expositions.

Intervenant : Olivier Galanti

Jeu de Paume 1 place de la Concorde 75001 Paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France 01 47 03 12 50 Situé au cœur de Paris, dans le jardin des Tuileries, le Jeu de Paume est devenu depuis 2004, un centre d'art et de création, seul lieu de référence pour la diffusion de l'image des XXe et XXIe siècles, de la photographie au cinéma, de la vidéo à l'installation et à la création en ligne.

Sa programmation variée, sans cesse renouvelée, d’expositions mais aussi de cycles de cinéma, cours, colloques, séminaires, activités éducatives ou encore publications, fait se côtoyer artistes reconnus et talents à découvrir. Le Jeu de Paume accueille un public large et diversifié. Le Jeu de Paume organise également des expositions en région (à Tours et à Reims notamment), mais aussi à l’étranger. Sa renommée et son influence sont internationales. Métro Concorde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Jeu de Paume © Antoine Quittet