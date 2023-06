Super Pixel Jeu de Paume Paris, 12 septembre 2023, Paris.

Super Pixel Mardi 12 septembre, 19h00 Jeu de Paume Entrée libre

Venez découvrir le nouveau regard sur le sport proposé par Super Pixel en présence des 6 photographes de la mission, le mardi 12 septembre à 19h au Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, 75001 Paris.

Soirée présentée par Quentin Bajac, Directeur du Jeu de Paume.

Le Jeu de Paume et le Paris Université Club s’associent pour proposer une mission photographique sur le sport amateur à six artistes – de générations et de styles variés – pour bâtir une vision inédite, sensible et populaire du sport amateur. Florence At s’intéressera au para athlétisme ; Marvin Bonheur renouera avec les terrains de handball; Aglaé Bory questionnera la pratique des sports aquatiques sur la Seine; Aché Issakha, qui valorise les disciplines outdoor en banlieue parisienne, observera le volley ; Salomé Guilloret poursuivra une recherche autour de l’escrime amorcée avec une série sur la pentathlète Élodie Clouvel ; tandis que Guillaume Martial, avec l’humour qui le caractérise, approfondira son travail sur le corps sportif. Ces résidences en milieu sportif sont accompagnées d’un programme de stages organisés par Analog Sport, liant photographie argentique et pratique sportive à destination d’une centaine de jeunes franciliens qui ne partent pas en vacances.

SUPER PIXEL est un projet labellisé Olympiade culturelle Paris 2024 en partenariat avec le Paris Université Club, le Jeu de Paume, Analog Sport et la Fédération Française des Clubs Omnisports avec le soutien de la Fondation Swiss Life, la Ville de Paris dans le cadre du festival Formes Olympiques, la DRAC Île-de-France et la Région Île-de-France dans le cadre de l’Été culturel, de la Société du Grand Paris et de la Métropole du Grand Paris dans le cadre de Vivants Voyageurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T19:00:00+02:00 – 2023-09-12T20:30:00+02:00

© Guillaume Martial, Le javelot, 2014.