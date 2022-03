Jeu de Pâques Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Prémanon Jura Prémanon EUR 0 0 Au cours d’une belle balade dans Prémanon, venez découvrir le mot mystère et tentez de remporter un œuf garni.

Du 1er au 17 avril, récupérer votre bon chez les commerçants. Déposer le bon complété chez Katia avant le 17 avril midi.Tirage au sort le 17 avril à 12h30. Conditions complètes sur Facebook et Instagram https://www.facebook.com/ACPremanon/ Au cours d’une belle balade dans Prémanon, venez découvrir le mot mystère et tentez de remporter un œuf garni.

