jeu de l’oie géant Musée municipal Bruno Danvin Saint-Pol-sur-Ternoise, samedi 18 mai 2024.

jeu de l’oie géant Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 15h30 Musée municipal Bruno Danvin entrée libre pour l’accès aux collections. inscriptions pour le jeu (8 personnes par groupe et par tranche horaire)

La Nuit des Musées au Musée municipal Danvin, rue Oscar Ricque

A cette occasion, la ville de Saint-Pol vous donne rendez-vous le samedi 14 mai au musée municipal pour une visite guidée des collections originale sous forme de jeu.

Pour cette édition 2024, l’équipe du musée Danvin propose un jeu de parcours inspiré du jeu de l’oie, adapté aux familles pour découvrir autrement les collections en s’amusant.

Les cases du jeu, posées au sol, seront illustrées par un objet du musée. Deux plateaux sont conçus pour pouvoir recevoir 2 équipes en même temps.

Les horaires d’ouverture du musée sont exceptionnellement décalés de 15h30 à 18h30, au lieu de 14h30 à 17h30.

Une partie sera organisée chaque heure (15h30-16h30-17h30), à raison de 6 à 8 personnes par groupe. Pour une meilleure organisation, les participations au jeu seront sur réservation mais le musée reste en accès libre.

Ouvert à tous et entièrement gratuit !

Pour toute information, contactez le service Patrimoine Culturel de la Mairie de Saint Pol sur Ternoise au 07 89 08 15 64 ou au 03 21 03 85 69.

Musée municipal Bruno Danvin Rue Oscar Ricque, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 03 85 69 http://www.saintpolsurternoise.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 89 08 15 64 »}, {« type »: « email », « value »: « c.camus@saintpolsurternosie.fr »}] Installé depuis 1838 sur l’initiative de Bruno Danvin dans l’ancienne chapelle des Sœurs Noires, le musée municipal Bruno Danvin, du nom de son fondateur en 1837, classé Musée de France, est ouvert le lundi de 11h à 13h, les mercredis et samedis de 15h à 18h et le dimanche de 11h à 12h30 et 15h à 18h.

© Musée municipal Bruno Danvin Escalier

© Mairie de Saint Pol sur Ternoise – service patrimoine culturel