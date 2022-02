Jeu de l’oie géant eau en danger Saint-Sauveur-Villages Saint-Sauveur-Villages Catégories d’évènement: Manche

Saint-Sauveur-Villages Manche Saint-Sauveur-Villages En compagnie de l’association AVRIL, venez découvrir les milieux humides de Saint-sauveur-village, leur rôle, leur biodiversité au travers d’un jeu de l’oie géant le long de la voie verte. Humidité garantie ! Prévoir bottes.

contact@associationavril.org +33 2 33 19 00 35 https://www.associationavril.org/

