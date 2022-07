« JEU DE L’OIE DES DÉFIS » À NOYANT-LA-GRAVOYÈRE

2022-07-19 15:30:00 – 2022-07-19 18:30:00 Des défis adaptés à tous, vous permettront d’affronter vos adversaires et de faire avancer votre pion. Animation ouverte à tous. Découvrez le jeu de l’oie version « défis » mardi 19 juillet 2022. Le FLEP de Noyant-La-Gravoyère vous attend au parc Saint-Blaise de 15h30 à 18h30 pour vous faire jouer à ce jeu intergénérationnel. Des défis adaptés à tous, vous permettront d’affronter vos adversaires et de faire avancer votre pion. Animation ouverte à tous. dernière mise à jour : 2022-07-02 par

