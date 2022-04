Jeu de l’oie à la Maison-Musée de Gauguin Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Jeu de l’oie à la Maison-Musée de Gauguin Clohars-Carnoët, 27 avril 2022, Clohars-Carnoët. Jeu de l’oie à la Maison-Musée de Gauguin Maison-Musée Gauguin 10, rue des Grands Sables Clohars-Carnoët

2022-04-27 – 2022-04-27 Maison-Musée Gauguin 10, rue des Grands Sables

Clohars-Carnoët Finistère En famille, découvrez la Maison-Musée grâce à une partie de jeu de l’oie. Face à vos adversaires, mimez, dessinez ou encore répondez à des questions pour avancer dans le jeu qui vous aidera à mieux connaître les peintres de la Buvette de la Plage et sa propriétaire Marie Henry (durée 45 min) maison-musee-lepouldu@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 39 98 51 http://maisonmuseegauguin.blogspot.fr/ En famille, découvrez la Maison-Musée grâce à une partie de jeu de l’oie. Face à vos adversaires, mimez, dessinez ou encore répondez à des questions pour avancer dans le jeu qui vous aidera à mieux connaître les peintres de la Buvette de la Plage et sa propriétaire Marie Henry (durée 45 min) Maison-Musée Gauguin 10, rue des Grands Sables Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Maison-Musée Gauguin 10, rue des Grands Sables Ville Clohars-Carnoët lieuville Maison-Musée Gauguin 10, rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Departement Finistère

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet/

Jeu de l’oie à la Maison-Musée de Gauguin Clohars-Carnoët 2022-04-27 was last modified: by Jeu de l’oie à la Maison-Musée de Gauguin Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 27 avril 2022 Clohars-Carnoët finistère

Clohars-Carnoët Finistère