Jeu de la Passion Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Masevaux-Niederbruck

Jeu de la Passion Masevaux-Niederbruck, 27 mars 2022, Masevaux-Niederbruck. Jeu de la Passion Masevaux-Niederbruck

2022-03-27 – 2022-03-27

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck EUR Spectacle populaire unique en Alsace d’une grande ferveur et beauté ! Depuis maintenant plus de 85 ans, les habitants sont imprégnés par le jeu émouvant de ce mystère écrit en langue allemande. Le drame de la mise à mort du Christ, joué annuellement les dimanches de carême par près de deux cents acteurs amateurs et bénévoles de Masevaux et des villages environnants, n’a jamais été altéré par l’évolution du temps. Présenté en langue allemande. Le Jeu de la Passion retrace l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et tous les événements jusqu’à sa Résurrection, en restant très proche des textes de l’Évangile de Saint-Jean.

Restauration possible déjeuner et dîner +33 3 89 82 42 66 Spectacle populaire unique en Alsace d’une grande ferveur et beauté ! Depuis maintenant plus de 85 ans, les habitants sont imprégnés par le jeu émouvant de ce mystère écrit en langue allemande. Le drame de la mise à mort du Christ, joué annuellement les dimanches de carême par près de deux cents acteurs amateurs et bénévoles de Masevaux et des villages environnants, n’a jamais été altéré par l’évolution du temps. Présenté en langue allemande. Masevaux-Niederbruck

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Masevaux-Niederbruck Autres Lieu Masevaux-Niederbruck Adresse Ville Masevaux-Niederbruck lieuville Masevaux-Niederbruck Departement Haut-Rhin

Jeu de la Passion Masevaux-Niederbruck 2022-03-27 was last modified: by Jeu de la Passion Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck 27 mars 2022 Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin