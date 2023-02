Jeu de la Monnaie Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Catégories d’Évènement: Dordogne

4 jeux de 10 minutes pour expérimenter différents systèmes monétaires et constater l’impact de la monnaie sur les échanges. Le système actuel est-il le plus efficace ? Est-ce le seul possible ? Comment échanger sans monnaie ? Les jeux sont destinés aux adultes et enfants de 8 ans et plus, mais une solution de garde est prévue pour les plus jeunes, à prix libre. Les jeux sont suivis d’un repas pour échanger sur votre vécu du jeu ! Tarif : Inscription auprès de Juliette à ou au 07 61 09 93 37 ou auprès de Sarah au 06 64 84 45 25 ou à sarah.turrin@ctsv.fr Avec la Mijoterie des mots et Ma Commune la Nuit Tiers lieu le Sonneur le sonneur

