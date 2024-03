Jeu de la ficelle de l’alimentation La Ferme du Parcot Échourgnac, dimanche 9 juin 2024.

Jeu de la ficelle de l’alimentation Le jeu de la ficelle est un jeu interactif qui permet de représenter par une ficelle les liens, implications et impacts de nos choix de consommation Dimanche 9 juin, 15h30 La Ferme du Parcot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T15:30:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T15:30:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Conçu par les associations belges Quinoa et Rencontre des Continents, le jeu de la ficelle explore la thématique de l’alimentation. Le jeu révèle des liens indissociables entre les sphères économique, sociale, environnementale et politique de notre société. Il souligne également l’interdépendance entre les différentes populations de la planète face au phénomène de la globalisation et du tout-au-marché.

La Ferme du Parcot 68 chemin Abel Guionneau 24410 Échourgnac Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553819928 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0785023526 »}]

jeudelaficelle lafermeduparcot