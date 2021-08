Moca-Croce Boucle de l'Abbadia Macà é Croci Corse-du-Sud, Moca-Croce Jeu de découverte “Chi circa trova” sur le sentier de l’Abbadia à Macà Boucle de l’Abbadia Macà é Croci Moca-Croce Catégories d’évènement: Corse-du-Sud

Moca-Croce

Jeu de découverte “Chi circa trova” sur le sentier de l’Abbadia à Macà Boucle de l’Abbadia Macà é Croci, 18 septembre 2021, Moca-Croce. Jeu de découverte “Chi circa trova” sur le sentier de l’Abbadia à Macà

le samedi 18 septembre à Boucle de l’Abbadia Macà é Croci

Venez en famille par équipes de 2 à 4 personnes (les équipes de 2 et 3 comportent au moins un enfant, les équipes de 4 comportent au moins 2 enfants) tester vos connaissances à travers un circuit comportant 6 étapes (une par thématique) dans les domaines suivants : faune/flore/sécurité en randonnée/patrimoine Abbadia/production et savoir-faire/activités anciennes et outils! Accessible aux personnes bien chaussées N’oubliez pas votre bouteille d’eau! Places limitées, il est conseillé de s’inscrire

Places limitées, il est conseillé de s’inscrire – Accessible aux personnes bien chaussées – Munissez vous d’une bouteille d’eau

Jouez en famille au jeu de découverte “Chi circa, trova”! Boucle de l’Abbadia Macà é Croci Moca Moca-Croce Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Corse-du-Sud, Moca-Croce Autres Lieu Boucle de l'Abbadia Macà é Croci Adresse Moca Ville Moca-Croce lieuville Boucle de l'Abbadia Macà é Croci Moca-Croce