Le Mans Sarthe Le Mans Sarthe « La principale différence entre l’homme et la femme, c’est la femme » (Grégoire Lacroix) Elles sont directrice, hôtesse d’accueil, comptable, assistante – stagiaire, responsable RH, commerciale ou encore agente d’entretien… Une entreprise somme toute assez banale… Sur le point de révolutionner notre vision du plaisir féminin avec un produit miracle… Lorsque les grands codes de l’entreprise sont malmenés par 6 femmes au caractère bien trempé, l’humour et l’émotion sont inscrits au planning. « Jeu de Dames » est un spectacle musical où le chant, l’humour et la danse se rient du monde du business. ​5 artistes et 1 musicienne sur scène Prochainement au Cabaret le Patis ​Durée : 1h20 ​

cabaretlepatis@orange.fr +33 2 43 87 75 72 http://www.cabaretlepatis.com/

