Jeu de cartes à chanter – par Ludovic Hellet Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, mercredi 1 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-01 10:00 – 10:30

Gratuit : non 7 € / 10 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Spectacle musical et chasse à la chanson. Un spectacle musical tout en douceur pour les plus petits, mais aussi pour celles et ceux qui les accompagnent. Des comptines, des vieilles chansons revisitées, des plus modernes et des compos ! Il y en a pour tous les goûts. Jeune public de 3 mois à 5 ans Durée : 30 min. Représentations du 29 avril au 3 mai 2024 à 10h et à 11h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr