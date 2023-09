Présentation / démonstration Compagnie d’Arc Jeu d’arc, 60128 Plailly Catégories d’Évènement: Oise

Plailly Présentation / démonstration Compagnie d’Arc Jeu d’arc, 60128 Plailly, 16 septembre 2023, Plailly. Présentation / démonstration Compagnie d’Arc Samedi 16 septembre, 14h00 Jeu d’arc, 60128 entrée libre La Compagnie d’Arc de Louvres présentera l’ancien jeu d’art de Plailly. Elle expliquera ce qu’est un jeu d’arc. Jeu d’arc, 60128 plailly, route nationale 322 Plailly 60128 Oise Hauts-de-France Ancien jeu d’arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Oise, Plailly Autres Lieu Jeu d'arc, 60128 Adresse plailly, route nationale 322 Ville Plailly Departement Oise Lieu Ville Jeu d'arc, 60128 Plailly latitude longitude 49.106233;2.577838

Jeu d'arc, 60128 Plailly Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plailly/