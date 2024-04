Jeu dans le patio des Lapins Office de Tourisme du Val de Garonne Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande, samedi 6 avril 2024.

Jeu dans le patio des Lapins Office de Tourisme du Val de Garonne Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande Lot-et-Garonne

« L’association Marmande au Fil des Arts et l’Office du tourisme du Val de Garonne vous ont concocté un savoureux parcours à énigmes au parfum chocolat.

« L’association Marmande au Fil des Arts et l’Office du tourisme du Val de Garonne vous ont concocté un savoureux parcours à énigmes au parfum chocolat.

– Déambulez au gré des questions dans la Maison du Prince Noir, entre lapins et pots de fleurs décorés par les enfants du CLAE.

– Saurez vous répondre sans vous tromper et profiter d’une petite douceur sucrée bien méritée ?

Ouverture de l’Office de Tourisme Le lundi de 14h à 18h, et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Office de Tourisme du Val de Garonne 11 rue Toupinerie

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine infos@valdegaronne.com

L’événement Jeu dans le patio des Lapins Office de Tourisme du Val de Garonne Marmande a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Val de Garonne