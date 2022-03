Jeu concours : « Quizzes de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) » CREFAP/OIF 5e arrondissement Catégorie d’évènement: 5e arrondissement

du lundi 7 mars au mardi 22 mars à CREFAP/OIF

En célébration de la Journée internationale de la Francophonie, le CREFAP/OIF lancera un quiz chaque soir à 20h00 GMT+7 sur la page facebook “Les amis du Crefap”, du 07 au 16 mars, pour tous les francophones sur la toile.

Pour participer, les participants doivent : 1. Liker le page Les amis du Crefap 2. Liker, réponder à la question du jour et donner l’estimation sur le nombre de participants ayant la bonne réponse

Le CREFAP/OIF lancera un quiz chaque soir à 20h00 GMT+7 sur la page facebook "Les amis du Crefap", du 07 au 16 mars, pour tous les francophones sur la toile.

