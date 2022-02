Jeu concours pour gagner un diagnostic traçabilité Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au vendredi 4 mars à Paris Expo Porte de Versailles

GAGNEZ UN DIAGNOSTIC de besoins en TRACABILITE pour votre entreprise ! Vous souhaitez sauter le pas mais vous ne savez pas où commencer, il vous manque des ressources, ou vous avez peur des coûts ? Laissez nos experts, spécialistes du secteur agroalimentaire, vous accompagner dans cette démarche. Remplissez le formulaire en ligne [https://urlz.fr/hriU](https://urlz.fr/hriU) pour tenter votre chance !

Participation gratuite et sans obligation d’achat. Voir conditions ici https://crystalchain.io/regles-jeu-concours/

Participez à notre jeu concours en remplissant le formulaire en ligne et bénéficiez d’un diagnostic gratuit en termes de besoins en traçabilité pour votre entreprise. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T19:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T16:00:00

