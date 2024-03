Jeu concours Missions CSE Paris – La Défense Arena Nanterre, mardi 26 mars 2024.

Jeu concours Missions CSE Jeu concours missions CSE : une tablette tactile à gagner ! 26 – 28 mars Paris – La Défense Arena

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T09:00:00+01:00 – 2024-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T09:00:00+01:00 – 2024-03-28T17:00:00+01:00

Venez tester et enrichir vos connaissances sur les rôles et les missions du CSE, et tentez de gagner une tablette tactile ! Tirage au sort du gagnant à la fin du salon.

Paris – La Défense Arena Paris La Défense Arena Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France