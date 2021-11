Les Moutiers-en-Retz Salle Jean Varnier Les Moutiers-en-Retz, Loire-Atlantique Jeu concours les petits champions de la lecture Salle Jean Varnier Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

Les élèves de CM de l’école Tabarly ont préparé une lecture à voix haute à la bibliothèque. Ils se présenteront devant un jury et le gagnant sera choisi ce samedi soir 22 janvier. Ce petit champion de la lecture à voix haute pourra aller à la finale départementale. Concours de lecture à voix haute pour les élèves de CM de l’école Tabarly Salle Jean Varnier 23 bis rue de Prigny 44760 Les Moutiers en Retz Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

