113 Bd Eurvin Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer Jeu concours : le site mystère Saurez-vous reconnaitre les sites archéologiques fouillés par le service ? Retirez votre bulletin à la Villa Huguet et partez à l’aventure dans la ville fortifiée pour résoudre le mystère !! Rendez-vous dimanche 19 juin, à 15h pour le tirage au sort parmi les bonnes réponses.

