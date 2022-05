Jeu concours : Gagnez des places VIP pour le Tour de France ! Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: 65120

Luz-Saint-Sauveur

Jeu concours : Gagnez des places VIP pour le Tour de France ! Luz-Saint-Sauveur, 1 juillet 2022, Luz-Saint-Sauveur.

2022-07-01 – 2022-07-14 LUZ-SAINT-SAUVEUR 11 Place du 8 Mai

Luz-Saint-Sauveur 65120 Tirage au sort pour gagner 2 places VIP à l’arrivée de la 18ème étape du Tour de France le 21 Juillet 2022 à Lourdes – Hautacam. Le tirage au sort se fera le 14 Juillet 2022 à 17h au magasin Tourmalet Bikes. Conditions de participation et règlement du jeu concours à demander à l’organisateur. tourmalet-bikes@gmail.com +33 6 28 52 41 47 http://www.tourmalet-bikes.com/ LUZ-SAINT-SAUVEUR 11 Place du 8 Mai Luz-Saint-Sauveur

