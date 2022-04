Jeu Collector Musée Fabre, 14 mai 2022 22:30, Montpellier.

Nuit des musées Jeu Collector Musée Fabre Samedi 14 mai, 20h00, 20h40, 21h10, 21h30, 22h00, 22h30 rendez-vous à la bibliothèque par groupe de 6 personnes

À partir des œuvres emblématiques du musée Fabre composez votre propre collection et apprenez tous les rouages de l’acquisition d’œuvre d’art.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

© Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole

http://www.museefabre.fr

Go to the library in groups of 6 people Saturday 14 May, 20:00, 20:40, 21:10, 21:30, 22:00, 22:30

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

ir a la biblioteca por grupos de 6 personas Sábado 14 mayo, 20:00, 20:40, 21:10, 21:30, 22:00, 22:30

39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier 34000 Montpellier Occitanie