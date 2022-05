Jeu Collector Musée Fabre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Jeu Collector Musée Fabre, 14 mai 2022, Montpellier. Jeu Collector

le samedi 14 mai à Musée Fabre

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

rendez-vous à la bibliothèque par groupe de 6 personnes

À partir des œuvres emblématiques du musée Fabre composez votre propre collection et apprenez tous les rouages de l’acquisition d’œuvre d’art. Musée Fabre 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T20:40:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:10:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Musée Fabre Adresse 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Ville Montpellier lieuville Musée Fabre Montpellier Departement Hérault

Musée Fabre Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

Jeu Collector Musée Fabre 2022-05-14 was last modified: by Jeu Collector Musée Fabre Musée Fabre 14 mai 2022 montpellier Musée Fabre Montpellier

Montpellier Hérault