(jeu collaboratif) FRESQUE DU CLIMAT Local Bar de l’Aube, 9 décembre 2021, Saint-Étienne.

(jeu collaboratif) FRESQUE DU CLIMAT

du jeudi 9 décembre au mardi 14 décembre à Local Bar de l’Aube

La parution du dernier rapport du GIEC ne laisse plus aucune place au moindre doute et le dérèglement climatique montre chaque jour un peu plus ses funestes effets. ### Maintenant chacun.e doit savoir … pour agir ! La Fresque du climat est un jeu collaboratif dans lequel les participant.e.s apprennent ensemble, avec des cartes à disposer en bon ordre, à reconstituer les chaines de causalité du changement climatique en cours afin de se rendre compte de ce qui doit encore être préserver et à quelles conditions collectives … Pour en savoir plus : [**_[https://fresqueduclimat.org/](https://fresqueduclimat.org/)_**](https://fresqueduclimat.org/) **Conditions de participation :** – Venir avec sa bonne humeur, son envie de découvrir et sa volonté de partager – Réservation : Impérative par mail à [[ctcloire@gmail.com](mailto:ctcloire@gmail.com)](mailto:ctcloire@gmail.com) – Participation financière : GRATUIT…. mais une « participation consciente » ne sera pas refusée – _Mesures sanitaires : bien sûr le port du masque, le respect des distances physiques et les gestes barrières resteront impératifs._ _**CTC-42 : 06 28 06 18 19 ou 06 73 98 52 55**_

Réservation impérative

La fresque du climat a pour mission de sensibiliser un maximum de personnes dans le monde, à la compréhension des causes et des conséquences du changement climatique et de son caractère systémique.

Local Bar de l’Aube 61 rue Antoine Durafour 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T18:30:00 2021-12-09T21:30:00;2021-12-14T18:30:00 2021-12-14T21:30:00