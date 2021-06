(jeu collaboratif) FRESQUE DU CLIMAT centre social LE NELUMBO, 11 juin 2021-11 juin 2021, Andrézieux-Bouthéon.

(jeu collaboratif) FRESQUE DU CLIMAT

centre social LE NELUMBO, le vendredi 11 juin à 16:00

Conditions de participation… : Venir avec sa bonne humeur, son envie de découvrir et sa volonté de partager Participation financière : GRATUIT…. mais une « participation consciente » ne sera pas refusée _Mesures sanitaires : Pour ces 2 dates, bien sûr le port du masque, le respect des distances physiques et les gestes barrières resteront impératifs._ **« Demain le changement climatique nuira gravement aux activités humaines. Un scénario complexe pas toujours visible et palpable, que la FRESQUE du CLIMAT met intelligemment et utilement en évidence » Nicolas HULOT** ————————————————————————————————————————————————————————————————————————- _**CTC 42 06 28 06 18 19**_ _**Local Ici Bientôt,**_ _**40 rue de la Résistance**_ _**42000 Saint-Etienne**_

Réservation impérative

La fresque du climat a pour mission de sensibiliser un maximum de personnes dans le monde, à la compréhension des causes et des conséquences du changement climatique et de son caractère systémique.

centre social LE NELUMBO 39 bis Av. de St Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON Andrézieux-Bouthéon Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T16:00:00 2021-06-11T19:00:00