JEU – Cie A Kan la Dériv’ Espace Tonkin, 26 janvier 2022, Villeurbanne.

JEU – Cie A Kan la Dériv’

Espace Tonkin, le mercredi 26 janvier 2022 à 15:00

C’est le premier jour d’école de Basile, une étape importante de sa vie. Basile est un enfant « dys » (dyslexique, souffrant de troubles cognitifs) et, du lever au coucher, tout est prétexte à jouer et rêver. Mais son imagination débordante est parfois encombrante… Comment gérera-t-il sa différence ? Parviendra-t-il à en faire une force ? Comme un hommage clair et percutant à nos enfances, à nos différences, Jeu est un spectacle sans paroles, essentiel à tous les âges. Durée : 35 min _Compagnie A Kan la Dériv’_ _Mise en scène : Anthony Diaz – Jeu et manipulation : Vincent Varène, Zoé Poutrel – Dramaturgie : Amel Benaïssa – Création musicale : Alice Huc_ Chaque création de la compagnie A Kan la Dériv’ naît d’un besoin de se questionner et de réfléchir sur des sujets de société : le dédoublement de personnalité, les enfants de la rue, la solitude… La marionnette et le théâtre d’objets étant des outils d’imaginaire, ils apportent de la poésie et de la légèreté à des thématiques profondes. Dans tous leurs spectacles, les manipulateurs sont volontairement à vue, tout comme les changements de décor.

Marionnettes

Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T15:00:00 2022-01-26T16:00:00