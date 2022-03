Jeu chrono-défi « Au fil des plans-reliefs » Musée des Plans-Reliefs, 14 mai 2022, Paris.

Jeu chrono-défi « Au fil des plans-reliefs »

Musée des Plans-Reliefs, le samedi 14 mai à 19:00

Le fil du temps a été chamboulé et les siècles se sont mélangés ! Venez jouer au musée, seul ou à plusieurs, et tentez de remettre en ordre les grandes dates de l’histoire de France et des plans-reliefs. Des récompenses sont à gagner si vous réussissez…

Enfants à partir de 8 ans. Gratuit et sans inscription, rendez-vous directement au 4e étage de l’Hôtel des Invalides

Venez jouer au musée et tentez de remettre en ordre les grandes dates de l’histoire de France et de la collection.

Musée des Plans-Reliefs Hôtel national des Invalides 75007 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:30:00