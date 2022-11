Jeu aventure – Cluny & le sortilège de Pidou-Berlu Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Sane-et-Loire

Jeu aventure – Cluny & le sortilège de Pidou-Berlu Cluny, 12 novembre 2022, Cluny.

Office de Tourisme de Cluny 6 Rue Mercière Cluny Sane-et-Loire

2022-11-12 – 2022-12-04

Office de Tourisme de Cluny 6 Rue Mercière Cluny

Cluny

Sane-et-Loire EUR 14.8 14.8 Votre mission sera de libérer Pidou-Berlu de son sortilège. Parcourez la ville et trouvez les indices qui vous permettront de créer la potion magique qui libérera Pidou-Berlu ! La nuit à Cluny, les personnages sculptés dans la pierre s’animent. Depuis toujours, l’un d’entre eux, Pidou-Berlu, étrange créature aux trois visages veille sur la cité médiévale et ses habitants.

Du haut de la tour des Fromages, il voit tout, il entend tout, il sait tout ! Et chaque nuit, il invite ses amis à sa grande danse rituelle qui protège la cité des mauvais esprits. Mais voilà ! Depuis quelque temps, jaloux, ces esprits maléfiques veulent piéger Pidou-Berlu pour prendre le pouvoir sur la ville. Ils envoient leurs terribles dragons figer Pidou-Berlu dans la pierre de jour comme de nuit. Fini la danse et fini la paix à Cluny … De 4 à 77 ans ! contact@cluny-tourisme.com +33 3 85 59 05 34 Office de Tourisme de Cluny 6 Rue Mercière Cluny

