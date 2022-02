« Jetons » le Cancer Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrénées

« Jetons » le Cancer Argelès-Gazost, 23 avril 2022, Argelès-Gazost. « Jetons » le Cancer Carrefour Market ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-04-23 09:00:00 – 2022-04-23 18:00:00 Carrefour Market ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Vente de jetons (1€) de caddy au profit de la lutte contre le cancer. L’argent récolté sert à acheter du matériel pour la recherche.

Action organisée par l’ensemble des clubs Rotary de France. Vente de jetons de caddy au profit de la lutte contre le cancer. mjp.castera@hotmail.fr Vente de jetons (1€) de caddy au profit de la lutte contre le cancer. L’argent récolté sert à acheter du matériel pour la recherche.

Action organisée par l’ensemble des clubs Rotary de France. Carrefour Market ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Argelès-Gazost Adresse Carrefour Market ARGELES-GAZOST Ville Argelès-Gazost lieuville Carrefour Market ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Departement Hautes-Pyrénées

« Jetons » le Cancer Argelès-Gazost 2022-04-23 was last modified: by « Jetons » le Cancer Argelès-Gazost Argelès-Gazost 23 avril 2022 Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées