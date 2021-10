Jetlag – Compagnie Chaliwaté – Saison Capellia Capellia, 6 mai 2022, La Chapelle-sur-Erdre.

2022-05-06

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 9 € à 15 €BILLETTERIE :- www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia- à Capellia, chemin de Roche Blanche à La Chapelle sur Erdre – 02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr (du mardi au vendredi 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)

Théâtre burlesque sans paroles. Entre deux aéroports, de l’espace “peuplé” d’une zone de transit à l’espace confiné d’une cabine d’avion, un homme cherche à tromper sa solitude. Dans l’étourdissement et la confusion des déplacements, où l’espace et le temps se perdent, il rêve d’un nouveau départ. Chaque étape de son avancée lui fait pourtant sentir que ses attentes ne seront peut-être pas comblées. À travers une douzaine de tableaux qui nous emmènent dans la cabine passagers, le poste de pilotage ou le hall d’aéroport, la scénographie singulière de “Jetlag” relève le défi de marier le comique de situation au destin d’un personnage à rebours sur le reste du monde. Avec une écriture chorégraphique millimétrée, le burlesque et l’absurde dominent ce spectacle sans paroles, où danse, cirque et théâtre gestuel s’entremêlent, sur le thème de la solitude. De Sicaire Durieux, Loïc Faure et Sandrine HeyraudPar Sicaire Durieux ou François Regout ou Paul Mosseray (en alternance), Loïc Faure, Sandrine Heyraud ou Elsa Taranis Debefve (en alternance)Voix off : Sarah Chantelauze et Eric de Staercke Public : à partir de 8 ans, en famille Durée : 1h

Capellia adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia