ESPACE JEAN POPEREN MEYZIEU 1 RUE LOUIS JOUVET 69330

La Mairie de Meyzieu (L.1-111 60 63) présente : ce spectacle.

Spectacle burlesque et absurde ou théâtre physique – cirque

Jetlag

Compagnie Chaliwaté

Mercredi 31 mai 2023

20h30

Espace Jean Poperen

Auteurs et metteurs en scène : Sandrine Heyraud, Sicaire Durieux, Loïc Faure

Interprètes : Sandrine Heyraud en alternance avec Elsa Taranis Debefve, Sicaire Durieux en alternance avec François Regout et Paul Mosseray, Loïc Faure

Avec une écriture chorégraphique millimétrée, le burlesque et l’absurde dominent ce spectacle sans paroles, où danse, cirque et théâtre gestuel s’entremêlent, sur le thème de la solitude.

Entre deux aéroports, de l’espace « peuplé » d’une zone de transit à l’espace confiné d’une cabine d’avion, un homme cherche à tromper sa solitude. Dans l’étourdissement et la confusion des déplacements, où l’espace et le temps se perdent, il rêve d’un nouveau départ. Un mouvement à trois protagonistes s’organise, dont l’intensité souligne l’isolement de l’homme en partance, ou en errance.

À travers une douzaine de tableaux qui nous emmènent dans la cabine passagers, le poste de pilotage ou le hall d’aéroport, la scénographie singulière de Jetlag relève le défi de marier le comique de situation au destin d’un personnage à rebours sur le reste du monde, épris de liberté et enivré d’insouciance, affranchi des conventions.

Un imaginaire étourdissant de poésie visuelle, de trouvailles circassiennes, de mimes imprévisibles hilarants et délirants .

Il y a du Jacques Tati dans cette comédie aux couleurs acidulées, d’un minimalisme élégant. On peut y voir aussi des références à Charlie Chaplin et aux films muets. Entre deux aéroports, chaque tableau suit les pérégrinations d’un homme seul, malchanceux et désemparé, qui cherche à tromper sa solitude mais ne fait que s’y prendre les pieds.

Durée : 1h15

