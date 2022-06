J’étendrai mes histoires contre les siennes, visite contée Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

J’étendrai mes histoires contre les siennes, visite contée Bétonsalon – centre d’art et de recherche, 25 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit Pour plus d’infor­ma­tions et pour s’ins­crire : publics@­be­ton­sa­lon.net

« J’étendrai mes histoires contre les siennes » est une visite contée de l’exposition « Soupe Primordiale » de Tiphaine Calmettes proposée par Clotilde Lebas. Anthropologue, Clotilde Lebas devient conteuse. Aux contes glanés ici et là, elle articule des récits collectés en différents endroits du monde (Algérie, France) pour construire un répertoire peuplé de femmes, intrépides et sages, de sorcières, d’hommes aux cheveux bleus, de louves rouges… Au milieu de l’exposition « Soupe Primordiale », en invoquant Selkia (femme-phoque), Guliverte, Poucette (tisaneuses) et Iuvia (femme-pluie), elle invitera à démultiplier les regards posés sur les sculptures sensorielles de Tiphaine Calmettes. Cet atelier prend place dans le cadre de l’exposition « Soupe Primordiale » de l’artiste Tiphaine Calmettes à Bétonsalon – centre d’art et de recherche. Il est organisé dans le cadre de Treize’Estival, fes­ti­val des lieux cultu­rels du 13e arron­dis­se­ment. Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/spip.php?article1057 +33.(0)1.45.84.17.56 publics@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon https://www.facebook.com/betonsalon

Image © Pierre Antoine Vue de l’exposition Soupe Primordiale de Tiphaine Calmettes, Bétonsalon – centre d’art et de recherche, Paris, 2022.

