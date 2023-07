18 heures à la voile Jetée Thiers Arcachon, 8 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Régate des bateaux Habitables.

Grande fête de la voile réunissant marins confirmés et amateurs.

Départ Jetée Thiers, à 15h. Payant. Sur inscription.

Cercle de la Voile d’Arcachon.

2023-07-08 fin : 2023-07-09 . .

Jetée Thiers

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Habitable Boat Regatta.

A major sailing festival bringing together experienced sailors and amateurs.

Departure from Jetée Thiers, at 3pm. Charge. Registration required.

Cercle de la Voile d?Arcachon

Regata para barcos vivienda.

Una gran fiesta de la vela que reúne a navegantes experimentados y aficionados.

Salida desde Jetée Thiers a las 15:00 h. De pago. Inscripción obligatoria.

Club Náutico de Arcachon

Regatta der Hausboote.

Großes Segelfest, bei dem erfahrene Segler und Amateure zusammenkommen.

Abfahrt an der Jetée Thiers um 15 Uhr. Kostenpflichtig. Nur mit Anmeldung möglich.

Cercle de la Voile d’Arcachon (Segelclub von Arcachon)

Mise à jour le 2023-06-19 par OT Arcachon