Les rendez-vous du kiosque Jetée Ouest Honfleur, 12 août 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Profitez d’un moment de détente en musique au Jardin des Personnalités. Avec les » Rendez-vous du kiosque « , la ville de Honfleur propose une série de concerts de groupes locaux dans le petit kiosque à musique du Jardin des Personnalités. Entrée libre.

Les rendez-vous du kiosque proposés

par le Service municipal d’action sociale et culturelle des quartiers..

2023-08-12 15:00:00 fin : 2023-08-12 19:30:00. .

Jetée Ouest

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Enjoy a relaxing moment of music in the Jardin des Personnalités. With « Les Rendez-vous du kiosque », the town of Honfleur offers a series of concerts by local groups in the small bandstand of the Jardin des Personnalités. Free admission.

Rendez-vous du kiosque

by the municipal department for social and cultural action in the neighborhoods.

Disfrute de un momento relajante de música en el Jardin des Personnalités. Con el « Rendez-vous du kiosque », la ciudad de Honfleur ofrece una serie de conciertos de grupos locales en el pequeño quiosco del Jardin des Personnalités. Entrada gratuita.

Cita en el quiosco de música

organizado por el Servicio Municipal de Acción Social y Cultural en los Barrios.

Genießen Sie einen Moment der Entspannung bei Musik im Jardin des Personnalités. Mit den « Rendez-vous du kiosque » bietet die Stadt Honfleur eine Reihe von Konzerten lokaler Bands in dem kleinen Musikpavillon im Jardin des Personnalités an. Der Eintritt ist frei.

Die Rendezvous des Kiosks angeboten

von der städtischen Dienststelle für soziale und kulturelle Maßnahmen in den Stadtvierteln.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité